Déclaration de l’UFD Contre la Tentative de Confiscation du Pouvoir par le RPG

Posted on

Chaque mois de septembre, et cela dure depuis dix ans, une boule remue dans mon ventre, tord mes boyaux, me brûle et me donne la bile. Elle m’étripe, fait monter la nausée. Je revois alors l’abominable et l’indicible horreur du 28 septembre 2009 comme si c’était hier. Et vous Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes, avons-nous, les mêmes sensations ? Ressentons-nous la même douleur ? Si oui, tel ne semble pas être le cas de certains de nos politiciens et de la communauté internationale qui ont oublié, zappé les douleurs de 2009. Le tout, dans le mépris de nos martyrs, de leurs âmes bafouées et de leur vie sacrifiée ? En ce qui me concerne